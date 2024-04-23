Клиенты оформили на них уже более 70 000 предварительных заказов

Как сообщает CnEVPost, глава китайской корпорации Xiaomi Лэй Цзюнь пообещал, что компания уже в 2024 году выпустит и поставит на рынок более 100 тысяч электрокаров SU7. Дополнительная информация о планах фирмы может быть представлена в рамках масштабной автомобильной выставки, которая пройдет в Пекине. Известно, что в настоящий момент Xiaomi получила уже свыше 70 тысяч предварительных заказов на свое первое транспортное средство — популярность и узнаваемость бренда в данном случае играет компании на руку.

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Выпуском электромобилей Xiaomi SU7 занимается фабрика, расположенная в Пекине – ее текущих мощностей, по оценкам экспертов, хватит на производство примерно 150 тысяч единиц в год. В 2025 году эти мощности будут удвоены. Минус для клиентов компании заключается в том, что ждать заказанных электрокаров на первом этапе им придется около 8 месяцев. И хотя среди аудитории Xiaomi есть весьма лояльные пользователи, готовые к подобному ожиданию, многие люди предпочтут присмотреться к продукции конкурирующих брендов – тем более, электрокары в Китае выпускает множество фирм, включая ряд крупных автопроизводителей.