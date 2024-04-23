Он копирует дизайн оригинальных накопителей южнокорейской корпорации

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, на китайских маркетплейсах появился твердотельный накопитель под названием 1080 Pro, дизайн которого копирует дизайн SSD южнокорейской корпорации Samsung. К ним же отсылает и название устройства. В характеристиках накопителя указаны впечатляющие скоростные показатели: до 15,8 ГБ/с и до 14,5 ГБ/с при последовательных чтении и записи соответственно. Это очевидная ложь: SSD поддерживает только третью версию стандарта PCI-Express, а таких скоростей не могут обеспечить даже PCI-E 5.0 модели.

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Журналистам удалось выяснить, что контрафактный SSD основан на безбуферном контроллере Realtek RTS5765/66 и 96-слойной 3D TLC памяти Intel. Впрочем, ни о каком контроле качества речи не идет, и в разных накопителях под одним названием могут использоваться различные компоненты. Последовательные скорости чтения и записи, выдаваемые подделкой, не превышают 1180 МБ/с и 649 МБ/с. Емкость также не соответствует заявленной — объем в 1, 2 или 4 терабайта не может обеспечиваться всего одним установленным чипом памяти.