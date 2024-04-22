К такому выводу пришел энтузиаст из США, проведя эксперимент

Как сообщают тематические ресурсы, энтузиаст из США провел любопытный эксперимент – он надел футболку с принтом, изображающим дорожный знак «Стоп», после чего встал на тротуаре перед приближающимся беспилотным такси Waymo. Подобный трюк экспериментатор провернул четыре раза – и три из них автомобиль приостанавливался. Проще говоря, система беспилотного авто ненадолго воспринимала принт на футболке в качестве дорожного знака.

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По мнению экспертов, в теории беспилотные транспортные средства могут некорректно воспринимать и другие принты в виде дорожных знаков – например, связанных с ограничениями скоростного режима и не только. Такой баг может открывать возможности для злоупотреблений. Ранее активисты из Сан-Франциско обнаружили, что установка дорожного конуса на капот беспилотного авто Waymo полностью парализует его работу — пока сотрудник компании или прохожий не уберет объект с капота, машина не приступает к выполнению заказов и не пытается начать движение. Также в комментариях в соцсетях вспомнили случай с электрокарами Tesla – в 2020 году они могли «перепутать» логотип сети быстрого питания Burger King с дорожным знаком «Стоп».