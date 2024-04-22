Сравнение Ulefone Armor Pad 3 Pro с кирпичом более, чем уместно - весить устройство будет порядка 1.2 кг

Как сообщает популярный ресурс GSMArena, Ulefone готовит к релизу новый защищенный планшет под названием Armor Pad 3 Pro – характеристики устройства уже известны. Ключевой особенностью будущей новинки, помимо способности выдерживать падения и удары, является сверхвысокая емкость аккумуляторной батареи – она составляет 33 280 мА*ч. Максимальная мощность зарядки посредством разъема USB Type-C — 66 Вт*ч. Если верить производителю, то в режиме ожидания планшет может проработать более 1800 часов. Также аппарат можно использовать как пауэрбанк, подзаряжая от него смартфоны и другие мобильные гаджеты.

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Ulefone Armor Pad 3 Pro основан на SoC MediaTek MT8788, а также может похвастаться 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ на флеш-накопителе. Увеличить доступный объем места можно при помощи карт памяти емкостью до 2 ТБ. Диагональ экрана составляет 10.36 дюйма (FullHD+, 60 Гц), что же касается камер – используются 32-мегапиксельный и 50-мегапиксельный сенсоры Samsung. Дополнительно планшет оснащен мощным светодиодным фонариком на 1100 люмен. Аппарат обладает разъемом 3.5 jack для наушников, поддерживает NFC и позволяет установить две SIM-карты. В стандартную комплектацию входят отвертка и ремешок. Устройство сертифицировано в соответствии со стандартами IP68/IP69K и MIL-STD-810H, и весит около 1.2 кг – как из-за высокой емкости аккумулятора, так и из-за защиты от пыли, влаги и ударов.