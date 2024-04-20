Компания заявляет, что надежность жестких дисков с технологией HAMR за последние 2 года увеличилась на 50%

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, компания Seagate, специализирующаяся на выпуске накопителей, опубликовала сообщение о жестких дисках с технологией энергетической подпитки, а точнее – магнитной записи с подогревом (HAMR). Если верить производителю, такие HDD уже сравнялись по надежности с HDD с традиционным типом записи, а за последние два года их надежность увеличилась на 50%.

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Согласно уверениям Seagate, с 2016 года компания произвела и протестировала уже более 500 000 жестких дисков с технологией HAMR, и в настоящий момент в них используются самые передовые технологические решения. Среднее время наработки на отказ таких дисков составляет примерно 2.5 миллиона часов – более того, производитель заявляет, что некоторые HDD с HAMR более надежны, чем классические, и выдерживают порядка 7 лет круглосуточной безотказной работы против 4-5 лет. Также технология HAMR открывает возможности для создания значительно более емких накопителей, чем ранее – к 2030 году Seagate планирует выпустить первый 50-терабайтный 3.5-дюймовый жесткий диск.