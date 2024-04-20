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[Zero]
В Швеции закрыли 18 дата-центров за незаконный майнинг криптовалют
Они пользовались льготами, предназначенными для обычных ЦОД

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Как сообщает ресурс Datacenterdynamics, правоохранительные органы Швеции совместно с налоговиками закрыли 16 дата-центров, осуществлявших нелегальный майнинг криптовалют. Здесь стоит уточнить, что сама добыча различных коинов в Швеции не запрещена, но упомянутые ЦОД незаконно пользовались специальными налоговыми льготами, предназначенными для дата-центров, но не для мейнинг-ферм. Речь может идти об уклонении от уплаты налогов на сумму в почти миллиард шведских крон — это 91-92 миллиона американских долларов.

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По информации налоговиков, такие фирмы как Datacenter AB и Datorhall AB заявляли, что специализируются на дизайне и консалтинге, на практике же вся или почти вся их деятельность была связана с добычей криптовалют. Компании пытались обжаловать решение налогового ведомства, но суды в итоге встали на сторону регулятора. В соседней же Норвегии и вовсе могут полностью запретить майнинг в дата-центрах, хотя пока такие планы только анонсированы. Ранее майнинг был полностью запрещен в Китае, после чего криптодобытчики перенесли свои вычислительные мощности в другие страны.

#майнинг #криптовалюты #швеция #цод #дата-центры
Источник: datacenterdynamics.com
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