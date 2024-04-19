Они были подключены к электросети в обход приборов учета

Как сообщает портал V1, в Волгоградской области представители правоохранительных органов вместе с сотрудниками «Россетей» обнаружили нелегальные майнинг-фермы, подключенные в обход приборов учета и воровавшие электроэнергию. Замаскированы они были под коровники — владелец ферм даже использовал колонки, в автоматическом режиме выдающие звуки вроде блеяния овец и мычания крупного рогатого скота. Оборудование было установлено в одном из ближайших к городу населенных пунктов в окрестностях поселка Степного. При каких обстоятельствах его нашли – пока неизвестно.

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По информации журналистов, неизвестные злоумышленники успели похитить более 800 000 КВт*ч электроэнергии на сумму порядка 3 миллионов рублей. Обстоятельства дела устанавливаются, проводится процессуальная проверка, по результатам которой с высокой вероятностью будет возбуждено уголовное дело. Оборудование для майнинга и целые нелегально подключенные фермы полицейские обнаруживали и раньше, но способ маскировки в данном конкретном случае оказался действительно оригинальным.