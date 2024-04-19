Его можно отключить в настройках

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, в социальной сети «Одноклассники» появился автоматический фильтр, заменяющий нецензурные слова и выражения звездочками. По мнению команды площадки, введение подобной функции позволит обеспечить более комфортную и безопасную среду для общения и снизить уровень токсичности. Впрочем, от такой цензуры можно отказаться – для этого достаточно в разделе «Публичность» выбрать «Дополнительно» и отключить соответствующую настройку. Если же она включена, нецензурные слова будут заменяться на звездочки не только в комментариях, но и, например, в статусах, названиях групп и подписях под фото- и видеоконтентом.

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Привели в «Одноклассниках» и интересную статистику: за последние 4 года пользователи соцсети стали использовать меньше мата – причем на внушительные 58%. Впрочем, как отмечают интернет-комментаторы, большинство фильтров нецензурной брани обходятся, например, при помощи замены одной из букв кириллицы на латиницу, а также других несложных приемов. Повлияет ли нововведение на уровень комфорта при общении в соцсети – покажет время.