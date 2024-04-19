На каком накопители базируются контроллере, компания не сообщает

Компания TeamGroup презентовала очередную линейку твердотельных накопителей, которая получила название MP44Q. В нее вошли SSD емкостью 1, 2 и 4 терабайта – все они базируются на QLC-памяти (четыре бита на ячейку). Используемую модель контроллера производитель не указывает, при этом скоростные показатели решений, если верить TeamGroup, будут достаточно высокими — до 7400 МБ/с при последовательном чтении и до 6500 МБ/с при последовательной записи.

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Охлаждаются накопители при помощи тонкого графенового радиатора, а их заявленный ресурс перезаписи составляет от 512 до 2040 TBW в зависимости от емкости. Также TeamGroup предоставит на будущие новинки пятилетнюю гарантию. В продаже SSD MP44Q появятся уже в мае 2024 года, а ближе к релизу будут опубликованы их полные технические характеристики – эта информация является весьма важной, поскольку от модели контроллера и его прошивки во многом зависят скоростные характеристики накопителей. Что касается цен – они также пока неизвестны, но, как предполагают в сети, вряд ли они будут слишком высокими, учитывая использование QLC-памяти.