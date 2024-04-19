Для пользователей, использующих локальные учетные записи

Как сообщает тематический ресурс Neowin, после установки свежего обновления ветки Release Preview для операционной системы Windows 10 пользователи стали замечать рекламные уведомления с просьбой переключиться с локальной учетной записи на учетную запись Microsoft. Пока такой переход не является обязательным, но, как предполагают интернет-комментаторы, корпорация может развернуть масштабную кампанию по продвижению идеи перехода на онлайн-аккаунты, как в свое время было с рекламой перехода на Windows 10 с более старых операционных систем.

реклама

В настоящий момент рекламный баннер можно отключить в настройках конфиденциальности. К сожалению, вероятность того, что в будущем Microsoft начнет усложнять жизнь владельцам локальных учетных записий можно оценить как достаточно высокую. Даже сейчас при установке Windows 11 требуется войти в аккаунт Microsoft или создать его, хотя пока это требование можно обойти. В самой корпорации упирают на то, что использование онлайн-аккаунтов якобы повышает безопасность данных и позволяет создавать их облачные копии.