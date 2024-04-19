Соответствующие публикации были замечены в социальной сети VK, а также на портале DTF.

В социальной сети VK и на портале DTF появились многочисленные сообщения о блокировке российских владельцев консолей Microsoft Xbox, покупающих подписки Game Pass через сторонние сервисы. Причина волны банов пока неизвестна, но, как предполагают многие пользователи, блокировки связаны не с какими-либо санкциями против россиян, а именно с методом покупки и оплаты.

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Согласно предположению ряда комментаторов, продавцы Game Pass могут приобретать подписки с краденых банковских карт и электронных кошельков, после чего перепродавать их через сторонние интернет-сервисы, тем самым занимаясь незаконным отмыванием денежных средств. Подобная практика распространена достаточно широко, поэтому при покупке виртуальной валюты, ключей для игр и других подобных товаров важно обращать внимание на отзывы о продавце и срок его работы на торговой площадке. Вряд ли пользователь, торгующий несколько лет и получивший сотни положительных отзывов захочет потерять свою учетную запись после жалобы на него ради небольшой суммы денежных средств, которую можно получить благодаря описанной мошеннической схеме.