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Как сообщает популярный ресурс ITHome, компания Razer, специализирующаяся на геймерских периферийных устройствах, презентовала весьма необычный коврик для мыши под названием Firefly V2 Pro. Особенность решения заключается в реализации подсветки — она доступна не только по краям, но и по всей площади, причем разделена на 15 отдельных настраиваемых зон Razer Chroma RGB. Также можно выбирать и среди готовых эффектов, предлагаемых производителем.
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Разумеется, коврику с подобной подсветкой требуется электропитание – он подключается к ПК посредством кабеля USB Type-C длиной 2.1 м. Также к устройству можно дополнительно подключить приемник для беспроводной мыши или другой USB-девайс. Габариты коврика составляют 360 × 278 мм, а вес – внушительные 645 г. Сообщается, что поверхность Firefly V2 Pro прошла специальную обработку, обеспечивающую плавное скольжение манипулятора и максимально быстрый отклик. Стоимость новинки составляет 899 китайских юаней – это примерно 12 тысяч российских рублей. Как отмечают в сети, коврик для мыши Razer стоит дороже многих мышей, включая продвинутые геймерские и киберспортивные модели.