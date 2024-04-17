Он может похвастаться 15 зонами подсветки Razer Chroma RGB

Как сообщает популярный ресурс ITHome, компания Razer, специализирующаяся на геймерских периферийных устройствах, презентовала весьма необычный коврик для мыши под названием Firefly V2 Pro. Особенность решения заключается в реализации подсветки — она доступна не только по краям, но и по всей площади, причем разделена на 15 отдельных настраиваемых зон Razer Chroma RGB. Также можно выбирать и среди готовых эффектов, предлагаемых производителем.

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Разумеется, коврику с подобной подсветкой требуется электропитание – он подключается к ПК посредством кабеля USB Type-C длиной 2.1 м. Также к устройству можно дополнительно подключить приемник для беспроводной мыши или другой USB-девайс. Габариты коврика составляют 360 × 278 мм, а вес – внушительные 645 г. Сообщается, что поверхность Firefly V2 Pro прошла специальную обработку, обеспечивающую плавное скольжение манипулятора и максимально быстрый отклик. Стоимость новинки составляет 899 китайских юаней – это примерно 12 тысяч российских рублей. Как отмечают в сети, коврик для мыши Razer стоит дороже многих мышей, включая продвинутые геймерские и киберспортивные модели.