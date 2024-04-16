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[Zero]
Консоль Sony PlayStation 5 Pro будет на десятки процентов производительнее базовой PS5
В сети появились новая информация о характеристиках будущей приставки

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О том, что компания Sony планирует выпустить консоль PlayStation 5 Pro уже в конце 2024 года в сети было много слухов, с недавнего же времени начали появляться и утечки с информацией о предварительных характеристиках устройства. Как сообщает The Verge, в распоряжении издания появился их почти полный список, а также сведения о том, что разработчиков игр для экосистемы Sony просят обеспечить совместимость проектов с будущей приставкой.

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Некоторые игры будут получать отметку «PS5 Pro Enhanced», если при запуске на новой консоли они будут предлагать значительно более комфортный и плавный геймплей, или более впечатляющую графику, чем при запуске на базовой PS5. Ожидается, что производительность рендеринга PS5 Pro будет примерно на 45% выше, чем в случае PS5. При этом производительность в сценариях с трассировкой лучей может отличаться в разы — разница составит до 200%.

Пропускная способность памяти PS5 Pro составит 576 Гбайт/с, также сообщается, что игры смогут задействовать до 13.7 ГБ ОЗУ. Частота восьмиядерного процессора на базе микроархитектуры Zen 2 в некоторых случаях будет на 10% выше, чем у PS5 и составит до 3.85 ГГц. Такое значение не назвать особенно впечатляющим, но речь идет не о десктопе с мощным суперкулером или системой жидкостного охлаждения, а также продуваемым корпусом, а об относительно компактной консоли. Среди особенностей будущей новинки также стоит отметить поддержку технологии масштабирования PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) – вероятно, она основана на FSR от AMD. Компания планирует обеспечить поддержку масштабирования до разрешения 8K как минимум в некоторых играх, но, при неудовлетворительном результате, может сфокусироваться на более привычном режиме 4K.

#sony #playstation #ps5 #консоли #playstation 5 pro #ps5 pro
Источник: theverge.com
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Подтверждены характеристики Sony PlayStation 5 Pro, консоль появится до праздников
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