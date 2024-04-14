Она предназначена для корпоративных клиентов

Как сообщает Cnews, корпорация Google выпустила специальную платную версию браузера Chrome для корпоративных пользователей — она отличается от стандартной улучшенными правилами безопасности. Примечательно, что варианта приобрести один раз лицензию компания не предоставляет, предлагая только ежемесячную оплату подписки, стоимость которой составляет около 6 американских долларов за каждое устройство, на котором установлен такой браузер.

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Платная версия получила название Chrome Enterprise Premium — в нее внедрены автоматический контроль за утечками доступа и дополнительные политики безопасности, а также интегрированы инструменты для быстрого составления отчетов – предполагается, что они в дальнейшем будут передаваться техническому отделу. Среди дополнительных особенностей браузера — проверка файлов на наличие вредоносного ПО, динамическая фильтрация URL и другие функции безопасности.

По имеющимся в настоящий момент у журналистов данным, Google не планирует запрещать компаниям использовать стандартную, бесплатную версию своего веб-обозревателя. Тем более, далеко не всем технологическим гигантам требуется расширенный функционал этого браузера — часто корпорации задействуют собственные системы безопасности, включающие, в том числе, особое ПО и расширения для браузера.