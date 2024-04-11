Такие приложения порой появляются даже в официальных магазинах

Как сообщает издание «РИА Новости», Банк России призвал граждан с осторожностью относиться к появлению в магазинах приложений и в других источниках программного обеспечения якобы попавших под санкции банков. Ранее как в App Store, так и в Google Play неоднократно появлялись фейковые приложения банков, с помощью которых злоумышленники завладевали персональными и авторизационными данными пользователей с целью дальнейшего хищения у них денежных средств.

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Центробанк рекомендует гражданам не скачивать и не устанавливать какие-либо приложения по просьбе неизвестных лиц, даже если они представляются сотрудниками самого регулятора, коммерческих банков или правоохранительных органов. Также в ЦБ отметили, что скачивать приложения банков лучше с их официальных интернет-ресурсов или из проверенных магазинов приложений.

В настоящий момент злоумышленниками широко используется мошенническая схема, в рамках которой с потенциальной жертвой связывается по телефону или через мессенджеры один из преступников, представляя сотрудником банка, после чего заявляет, что приложение финансово-кредитного учреждения необходимо срочно обновить – в целях безопасности. Если гражданин соглашается, мошенник присылает ему ссылку на скачивание фальшивого или вредоносного ПО