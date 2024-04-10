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[Zero]
Платформа «Яндекс Авто» может появиться в китайских автомобилях и электромобилях
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова директора бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрия Масюка.

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Как сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на заявления топ-менеджера «Яндекса» Дмитрия Масюка, российская компания сотрудничает с китайскими автопроизводителями с целью дальнейшей интеграции сервиса «Яндекс.Авто» в автомобили и электромобили из Поднебесной. Названия компаний при этом не упоминались, но, как предполагают эксперты, речь идет о брендах, продукция которых широко представлена в России – например, Haval.  

Платформа «Яндекс.Авто» появилась в 2017 году и была доступна на некоторых транспортных средствах Renault, Nissan, Chery, Toyota, а также в виде комплекса для постпродажной установки. Автоконцерн Chery в 2024 году дополнительно получил лицензию на картографические технологии «Яндекса». Сообщается, что «Яндекс» планирует интегрировать в свою платформу передовые технологии искусственного интеллекта, но подробностей пока нет. Что же касается возможного использования технологий российской компании в зарубежных авто за исключением китайских, в настоящий момент такой сценарий маловероятен из-за политической обстановки — крупный бизнес опасается попасть под вторичные санкции из-за сотрудничества с российскими партнерами.

#смартфоны #электромобили #автомобили #яндекс #транспортные средства #яндекс авто
Источник: kommersant.ru
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