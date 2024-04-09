Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева

Как сообщает РБК, президент РФ Владимир Путин дал поручение рассмотреть возможность привлечения иностранных блогеров для рекламы и продвижения отечественной продукции с целью дальнейшей ее реализации. Заниматься вопросом будут правительство страны и московское правительство, а также Агентство стратегических инициатив.

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По мнению экспертов, привлечение лидеров мнений для продвижения бренда или рекламы той или иной продукции показало себя как высокоэффективная маркетинговая стратегия, поэтому качественная реализация поручения президента действительно способна увеличить узнаваемость и продажи российских товаров. Увы, с реализацией как раз возможны проблемы — зарубежные блогеры, проживающие в США или странах Евросоюза могут отказаться работать с крупными российскими компаниями (в особенности с государственным участием) из-за опасений попасть под санкции, а также из-за проблем с расчетами. Впрочем, популярные блогеры есть и в таких странах, как Беларусь или Казахстан, и сотрудничество с ними может оказаться эффективным.