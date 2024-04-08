Компании требуется большое количество новых кадров

Как сообщает Nikkei Asian Review, тайваньский полупроводниковый гигант TSMC планирует расширить сотрудничество с высшими учебными заведениями Японии — компания намерена построить в стране два предприятия по выпуску чипов, при этом дефицит кадров ощущается уже сейчас. Источник рассказал журналистам, что TSMC заключила соглашения с университетами Кумамото и Кюсю — их условия подразумевают сотрудничество в сфере новых технологий и подготовку кадров для работы на будущих фабриках компании, которые будут расположены в Японии.

реклама

Уже известно, что TSMC откроет программу предоставления стипендий наиболее талантливым учащимся партнерских вузов, подключатся к этой программе и основанные тайваньской компанией исследовательские центры. Японские власти и представители вузов также считают, что подобное сотрудничество пойдет на пользу всем заинтересованным сторонам, поскольку запуск предприятий TSMC в Стране восходящего солнца создаст новые высококвалифицированные рабочие места и даст дополнительный импульс экономике за счет развития отрасли высокотехнологичного производства. Эксперты отмечают, что дополнительных рабочих мест будет гораздо больше, чем предусмотрено на самих фабриках — новых сотрудников будут нанимать и взаимодействующие с TSMC японские компании.