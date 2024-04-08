Ее анонс может состояться уже в 2024 году

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, китайская компания Lenovo уже работает над вторым поколением портативной игровой консоли Legion Go. Стоит отметить, что у первой версии были некоторые отличительные особенности, выделяющие ее из ряда конкурентов. К ним можно отнести сравнительно большую диагональ экрана (8.8 дюйма против 7 дюймов у Steam Deck и ASUS ROG Ally), разрешение 2.5K и съемные контроллеры.

реклама

Каких-либо подробностей о будущей портативной консоли под условным названием Lenovo Legion Go 2 практически нет — известно лишь, что она будет базироваться на комплектующих AMD, как и первая версия. Как заявил Клиффорд Чонг, менеджер Lenovo по игровому направлению в Азиатско-Тихоокеанском регионе, компания продолжит работать над совершенствованием своей портативной консоли, а также планирует добавить больше функций во вторую, обновленную и улучшенную ее версию. И хотя официальной информации о сроках выхода устройства пока нет, в данном случае не все зависит от Lenovo. Как считают эксперты, китайская компания будет во многом отталкиваться от стратегии своих конкурентов. Некоторые из них планируют выпустить свои портативные консоли уже в 2024 году, а значит, Lenovo нужно поступить так же, чтобы не потерять значительную долю рынка.