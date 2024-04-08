Несмотря на компактность, радиатор системы охлаждения оснащен пятью тепловыми трубками

Как сообщает популярный ресурс ITHome, компания Thermalright презентовала новый воздушный башенный кулер под названием Assassin King 90 V2. Как можно понять из названия, это усовершенствованная версия Assassin King 90. Габариты системы охлаждения составляют скромные 94 × 52 × 125 мм, а ее радиатор, несмотря на компактность, получил аж пять теплотрубок. За активную фазу охлаждения отвечает 92-миллиметровый вентилятор TL-P9, способный функционировать на скоростях до 2200 оборотов в минуту.

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Основание, теплотрубки и радиатор кулера покрыты никелем для защиты от коррозии. Модель совместима с актуальными сокетами Intel LGA 115X/1200/1700/1851 и LGA 2011/2066, а также AMD AM4/AM5. В комплектацию системы охлаждения входит термоинтерфейс TF7 с теплопроводностью 12,8 Вт/(м*К). Сообщается, что Thermalright Assassin King 90 V2 способен справиться с процессорами с тепловыделением до 200 Вт. Стоимость новинки пока неизвестна, зато есть информация о гарантийном сроке – он составляет 6 лет, по крайней мере, в Китае, но, вероятно, и на международном рынке тоже.