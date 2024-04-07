Новинка отличается доступной ценой





Компания Oukitel анонсировала защищенный смартфон, получивший название WP35. Главная его особенность – сверхвысокая емкость аккумуляторной батареи, которая составляет 11000 мА*ч. Максимальная мощность зарядки менее впечатляющая — 18 Вт. Толщина и масса смартфона — довольно внушительные, 15,3 мм и 360 г соответственно, что, впрочем, ожидаемо, с учетом емкости батареи. К дополнительным преимуществам модели относятся ударопрочность, а также защита от пыли и влаги — аппарат сертифицирован в соответствии со стандартами IP68/69K и MIL-STD-810H.

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Qukitel WP35 будет базироваться на SoC Dimensity 6100+, а также получит 8 гигабайт ОЗУ и 256 ГБ на флеш-накопителе. Также устройство сможет похвастаться 6.6-дюймовым FullHD+ экраном с вырезом для камеры на 32 Мп. С обратной стороны — датчики на 64, 8 и 2 Мп. Как отмечают эксперты, потенциальная аудитория новинки — любители активного отдыха, спортсмены и представители опасных профессий. Предлагаться WP35 на старте продаж будет по специальной цене – приобрести его на AliExpress можно будет примерно за 200 американских долларов.