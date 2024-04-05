С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров в Россию уменьшился с 1000 до 200 евро

Как сообщает «Код Дурова», многие наименования импортной цифровой техники на российских маркетплейсах вроде Ozon и Wildberries подорожали на 10-20%. В среднем цены повысились на 15% — связано это с тем, что с 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров в Россию и другие страны Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) уменьшился с 1000 до 200 евро. Размер пошлины составляет 15% от превышения порога — при покупке смартфона за 500 евро заплатить придется 15% от 300 евро, то есть 45 евро.

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По мнению ряда экспертов, подорожание почти не затронет крупные сетевые магазины, поскольку они приобретают товар крупными партиями, и при такой логистике он облагается другими пошлинами. Другие же специалисты считают, что если техника станет стоить дороже на маркетплейсах, то повысят цены и традиционные ритейлеры – просто потому, что могут, чтобы увеличить свою прибыль. Стоит отметить, что именно представители крупного бизнеса из Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) активно высказывались за уменьшение беспошлинного порога — такую деятельность можно приравнять к лоббизму.