Для борьбы с "серыми" SIM-картами

Как сообщает «Интерфакс», оператор связи «Билайн» предложил законодательно ограничить максимальное количество SIM-карт, которое можно зарегистрировать на одного человека, а точнее – на один паспорт. По мнению главы компании Александра Панкова, такие меры позволят более эффективно бороться с «серыми» SIM-картами. Также топ-менеджер считает, что абонентов необходимо дополнительно верифицировать при помощи портала Госуслуг.

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Ранее Панков работал в Роскомнадзоре – по мнению ряда экспертов, именно этот факт предопределил его жесткую политику по поводу рынка «серых» SIM-карт. Эта проблема обсуждается на разных уровнях на протяжении как минимум нескольких лет, а в 2021 году был принят закон об обязательной идентификации пользователей корпоративных SIM-карт. По данным СМИ, он оказался довольно эффективным — правоохранители стали изымать гораздо меньше нелегальных «симок», чем ранее, а цена таких карт на теневых форумах значительно выросла. И хотя инструмент по-прежнему остается доступным для злоумышленников, затраты на его использование увеличились, а применяться он стал реже.