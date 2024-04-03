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Ущерб TSMC от землетрясения на Тайване может составить намного больше $60 000 000
А суммарный ущерб полупроводниковой отрасли может превысить сотни миллионов долларов

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Как сообщают СМИ, ущерб от землетрясения на Тайване для полупроводникового гиганта TSMC может оказаться намного больше 60 миллионов долларов США – эта оценка считается минимальной и крайне консервативной. По предварительным данным, было повреждено значительное количество кремниевых пластин, а также некоторые инженерные коммуникации. Сами здания TSMC не пострадали, поскольку являются сейсмоустойчивыми, тем не менее, в ближайшие 2-3 дня метеорологи ожидают новых подземных толчков и афтершоков.

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Также стоит учесть, что оборудование останавливали в аварийном порядке – в ряде случаев из-за этого возобновить нормальный режим работы удастся лишь через недели. Остановила TSMC и строительство новых предприятий на Тайване – возобновить его можно будет лишь после тщательной экспертизы. Кроме полупроводникового гиганта пострадала масса других компаний — UMC, AUO, Innolux, Nanya, Wistron, Pegatron и другие. При этом некоторые фирмы, здания которых находились далеко от центра землетрясения, возобновили работу уже к полудню. Другие же эвакуировали работников и объявили несколько выходных дней.

#tsmc #тайвань #землетрясение
Источник: ctee.com.tw
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TSMC приостановила выпуск чипов и эвакуировала персонал из-за землетрясения на Тайване
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