До этого о платах крайне положительно отзывались и обозреватели и владельцы

На тематических ресурсах распространяются сообщения о растрескивании чипсетов материнских плат MSI Tomahawk Z790 WIFI – ранее такие устройства характеризовались исключительно положительно как обозревателями и блогерами, так и покупателями. Автор YouTube-канала Joshi Repair внимательно осмотрел одну из подобных МП и заявил, что что причиной поломки стало физическое повреждение микросхемы PCH, вызванное неизвестными пока причинами.

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На первый взгляд кажется, что на микросхеме есть царапины, но на самом деле это трещины – при нагреве на экране тепловизора видно их расширение. По мнению ряда экспертов, такого рода трещины могут возникать из-за неправильной пайки или некорректной установки радиатора. В любом случае, они являются браком и подобные материнские платы будут заменять или ремонтировать в рамках гарантии. Сама MSI, впрочем, пока по поводу внезапно всплывшей в медиапространстве проблемы не высказывалась – вероятно, в компании ее изучают. Неизвестно и то, как много материнских плат MSI Tomahawk Z790 WIFI под угрозой – возможно, все или почти все, но более вероятно, что только устройства из конкретной партии.