Это может привести к росту цен на соответствующем рынке

Как сообщают китайские и мировые СМИ, после крупного землетрясения на Тайване полупроводниковый гигант TSMC временно остановил производство чипов на местных предприятиях и эвакуировал сотрудников. Некоторые эксперты уже прогнозируют сбои в цепочках поставок и возможное удорожание чипов, в особенности если после землетрясения будут наблюдаться афтершоки, которые приведут к повторным приостановкам выпуска полупроводниковой продукции.

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Источники Nikkei сообщили о поврежденном оборудовании и треснувших кремниевых пластинах на тайваньских предприятиях. Кстати, эвакуировали своих сотрудников и некоторые другие компании, включая UMC, а также Innolux и AUO – это известные производители дисплеев для мониторов, телевизоров и других устройств. В настоящий момент технологическим гигантам Тайваня еще только предстоит оценить последствия землетрясения – сильнейшего с 1999 года. Метеорологические компании предупреждают, что в ближайшие 2-3 дня могут произойти новые землетрясения, поэтому, вероятно, производство чипов не будет полноценно возобновлено до 6-8 апреля.