Впрочем, пока непонятно, как закон будет работать на практике

Как сообщает ТАСС, Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий ответственность за спам-звонки: таковыми считаются рекламные звонки, если абонент не оставлял согласия на их получение. Максимальное наказание для спамеров – штраф в размере 1 миллиона рублей, если правонарушение совершено юридическим лицом. Для физлиц санкции значительно скромнее: штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

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В настоящий момент непонятно, как будет применяться новый закон — спамеры часто звонят, используя SIM-карты разных регионов России, а также интернет-телефонию. При этом аффилированность звонящего физического лица с тем или иным юридическим лицом придется доказывать. И хотя в теории закон является полезным и нужным, привлекать к ответственности реальных спамеров может быть сложно, если это не сами операторы связи или крупные компании, не делающие секрета из своих нелегальных и полулегальных методов рекламы. Кстати, операторов связи штрафовали за спам и ранее, но, как правило, суммы штрафов не превышали нескольких десятков тысяч рублей, а для открытия дела требовалось заявление со стороны гражданина.