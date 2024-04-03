Веб-обозреватель установлен почти у 66% опрошенных пользователей

Аналитическая компания Statcounter провела очередное исследование рынка веб-обозревателей, и выяснила, что браузер Google Chrome по-прежнему является самым популярным среди пользователей, причем с большим отрывом – его доля составляет почти 66%. На втором месте – предустановленный в современных операционных системах Microsoft Windows обозреватель Edge с 12.7%, а на третьем — Safari от корпорации Apple с 8.3%. Некогда популярные Firefox и Opera довольствуются 6.6% и 3.15%. На рынке мобильных браузеров Chrome тоже лидирует с долей 65%.

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По мнению ряда экспертов, подобная монополизация рынка браузеров в долгосрочной перспективе не приведет ни к чему хорошему — корпорация Google сможет диктовать рынку и пользователям свои условия, а также продвигать практики, выгодные компании, но не идущие на пользу ее клиентам, например, расширенный сбор данных. Впрочем, предоставленная StatCounter информация не претендует на полную достоверность – вероятно, сведения собирались в первую очередь у пользователей из США и Евросоюза, но не, например, из России или Китая.