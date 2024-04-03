Фактор сезонности влияет и на активность злоумышленников

Представители банка ВТБ заявили о сезонной активизации мошенников с так называемыми «туристическими» схемами — злоумышленники используют в качестве наживки информацию о якобы эффективном способе заработка за счет оценки турфирм и гостиниц, а также подработки в роли «тайного покупателя». Чаще всего преступники связываются с потенциальными жертвами через популярные социальные сети и мессенджеры, представляясь сотрудниками турфирм и различных сервисов.

В дальнейшем человека или просят оплатить некий взнос за присоединение к сообществу экспертов, или пытаются при помощи приемов социальной инженерии заставить его включить трансляцию экрана. Если последнее удается, то злоумышленники, видя, какие у жертвы установлены приложения, отправляют ей коды авторизации или восстановления доступа, и, видя их благодаря трансляции, самостоятельно используют, после чего похищают денежные средства со счетов, вкладов и карт, а также из платежных систем. Вычислить такого рода мошенников крайне сложно — они используют целый арсенал технических средств для сокрытия своих местоположения и личности.