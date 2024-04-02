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TrendForce: SSD в ближайшее время могут подорожать еще на 25%
А за весь 2024 год - даже на 40%

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Как сообщает популярный ресурс Wccftech со ссылкой на данные экспертов аналитической компании TrendForce, твердотельные накопители в первой половине 2024 года могут дополнительно подорожать на 10-25%. Рост цен на потребительские SSD, по мнению аналитиков, составит 10-15%, а на корпоративные — 15-25%. Вызвано это как повышением спроса, так и возникшим на рынке дефицитом чипов памяти NAND, который был искусственно создан тремя крупнейшими в мире их производителями — Samsung, Hynix и Micron.

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В TrendForce уверены, что в 2024 году в целом рост цен на твердотельные накопители может составить до 40% — это означает, что сейчас лучшее время для приобретения нового SSD. При этом, согласно ряду сообщений, Samsung и другие компании уже перешли от снижения объемов производства к их увеличению. Тем не менее, рынок почувствует эффект от этого только в 2025 году, причем, вероятно, ближе к третьему-четвертому кварталу. Примечательно, что эксперты, в отличие от потребителей, считают повышение цен на чипы NAND и SSD положительным, а не отрицательным явлением, поскольку оно поспособствует дальнейшему росту соответствующего рынка.

#ssd #твердотельные накопители #цены #комплектующие
Источник: wccftech.com
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Цены на потребительские SSD в первом квартале 2024 года выросли на 23…28% и продолжат расти
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