Это может привести к увеличению цен на цифровую и бытовую технику

Как сообщает ТАСС, порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц в Россию и другие страны Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с 1 апреля 2024 года снизился с 1000 до 200 евро. Увы, но это не первоапрельская шутка – увеличенный порог, введенный вскоре после начала СВО неоднократно продлевался, но на этот раз от продления решили отказаться, вероятно, посчитав, что рынок уже успел адаптироваться к новым экономическим условиям и перестроить логистические цепочки.

реклама

До 2019 года размер порога составлял 1000 евро, но в дальнейшем был снижен сначала до 500, а потом и до 200 евро. Повысить его пришлось для поддержки параллельного импорта и потребительского спроса, когда многими странами были введены санкции против России, а некоторые крупные зарубежные и международные компании полностью или частично прекратили свой бизнес в стране.

Некоторые эксперты считают, что возврат беспошлинного порога не скажется на потребителях, другие же прогнозируют подорожание не российский и не китайской цифровой и бытовой техники на 10-20%. Что же касается пошлин – платить придется 15% с превышения порога, но не меньше 2 евро за кг. Например, если до 1 апреля при покупке из-за рубежа смартфона за 400 евро уплачивать пошлину было не нужно, то теперь придется заплатить 15% от 200 евро – это 30 евро.