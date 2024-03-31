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[Zero]
TechSpot: выход первого складного iPhone ожидается в 2027 году
Изначально об этом сообщило корейское издание AlphaBiz

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Как сообщает популярный ресурс TechSpot, первый складной смартфон Apple iPhone может выйти в 2027 году – такую информацию опубликовало южнокорейское издание AlphaBiz, сославшись на частную беседу журналиста с одним из «руководителей Apple». Тот заявил, что изначально планировалось выпустить устройство в четвертом квартале 2026 года, но сроки были немного сдвинуты. При этом маловероятно, что перенос как-либо связан с производственными проблемами.

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Также журналистам стало известно, что многие сотрудники, ранее работавшие над гарнитурой смешанной реальности Apple Vision Pro, теперь будут трудиться над проектом складного «яблочного» смартфона или планшета. В феврале тематические ресурсы опубликовали инсайдерские данные: у компании из Купертино уже имеются два рабочих прототипа складного мобильного устройства, но у обоих имеются проблемы со складкой в месте изгиба дисплея. При этом руководство компании требует, чтобы у первого складного iPhone не было серьезных недостатков, которые могут испортить пользовательский опыт и повредить репутации Apple.

#смартфоны #apple #iphone
Источник: techspot.com
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