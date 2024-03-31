Вероятно, это первый подобный случай - или первый, получивший широкую огласку

Как сообщают американские СМИ, в штате Массачусетс произошел, возможно, первый случай «гибели» служебной робособаки при исполнении ей своих обязанностей. Робот-собака Spot по кличке «Роско» использовалась полицейскими в ходе спецоперации по задержанию вооруженного огнестрельным оружием преступника, забаррикадировавшегося дома и стрелявшего в правоохранителей. Переговоры с мужчиной, которые пытались провести как офицеры полиции, так и врач-психиатр, закончились неудачно.

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Полиция решила задействовать робособаку для разведки. Когда пес обнаружил подозреваемого, тот сбил робота с ног и поднялся по лестнице на этаж выше, но «Роско» встал и продожил преследование. Тогда стрелок направил на робота винтовку и произвел несколько выстрелов, приведших к выходу модели из строя. Впоследствии выяснилось, что преступник трижды попал в робособаку. Примечательно, что в спецоперации участвовал и еще один подобный робот, но он не пострадал.

После семи часов переговоров спецназ задержал мужчину, использовав перцовый газ. В полиции, комментируя инцидент, высоко оценили возможности робопса, отметив, что благодаря применению подобных технических средств, вероятно, удалось предотвратить перестрелку с подозреваемым и снизить риски для жизни и здоровья правоохранителей. Пострадавшая робособака была возвращена компании Spot для оценки ущерба и исследования полученных повреждений.