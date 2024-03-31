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[Zero]
Американский оператор связи AT&T подтвердил утечку данных 73 млн клиентов
Большинство слитых данных касаются бывших, а не нынешних клиентов компании

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По данным Bloomberg, один из крупнейших операторов связи в США, компания AT&T, официально подтвердила утечку данных 73 миллионов клиентов — около 65.4 миллионов бывших и 7.6 миллионов нынешних. Ранее фирма в течение нескольких недель отрицала факт утечки несмотря на то, что некоторые журналисты и эксперты по информационной безопасности уже сообщали о проблеме.

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Представители компании заявили, что привлекли дополнительных специалистов по кибербезопасности из сторонних компаний для расследования инцидента. Также на сайте AT&T появилась специальная страница, информирующая об утечке и о том, что пароли 7.6 миллионов пользователей были из-за нее сброшены. По предварительным данным, в руки злоумышленников попали такие данные граждан, как ФИО, email, номер телефона, дата рождения, номер соцстрахования и пароль. Источник утечки пока неизвестен — это может быть как сама компания AT&T, так и кто-либо из ее партнеров. В ближайшее время оператор уведомит всех пострадавших клиентов и проинформирует их о принимаемых мерах.

Случай с AT&T интересен тем, что в ближайшем будущем можно будет сравнить реакцию общества, американских регуляторов и правоохранительных органов на утечку по сравнению с реакцией их коллег из РФ и российских граждан на многочисленные утечки персональных и авторизационных данных пользователей из отечественных компаний. За последние 2-3 года произошло значительное количество таких утечек, а среди главных «отличившихся» можно назвать сервис доставки продуктов «Яндекс.Еда», медлабораторию «Гемотест», транспортную компанию «СДЭК» и сеть магазинов DNS.

#сша #информационная безопасность #утечки #операторы связи #at&amp;t #баха данных
Источник: 3dnews.ru
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