Компания активно расширяет производственные мощности

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware со ссылкой на слова вице-президента компании по кадрам Лауры Хо, сказанные ей в интервью CNN, тайваньский полупроводниковый гигант TSMC в ближайшие несколько лет планирует нанять порядка 23 тысяч сотрудников, увеличив свой штат более, чем до 100 тысяч человек. У компании имеются амбициозные планы по расширению производства, что вполне объяснимо, если вспомнить, что TSMC является наиболее передовым в мире производителем микрочипов с наиболее совершенными техпроцессами. Спрос на ее продукцию огромен – среди наиболее известных клиентов фирмы можно назвать, например, Apple, NVIDIA, AMD, Qualcomm и MediaTek.

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По мнению топ-менеджера, значительное расширение штата потребует от TSMC также совершенствования рабочих процессов, касающихся обучения новых сотрудников. Эксперты предполагают, что будут использоваться как система наставничества, так и обучение при помощи учебных машин для производства чипов. Новички работают на них под присмотром более опытных коллег, а потом и самостоятельно без риска что-либо испортить при работе на реальном оборудовании. Найти такое количество квалифицированных кадров для наукоемкой отрасли, по мнению HR-специалистов, будет крайне тяжело, поэтому TSMC так или иначе придется набирать новичков. Дополнительная проблема – различающаяся культура труда в разных странах, к которой компании придется адаптироваться, поскольку она планирует открывать все больше фабрик за пределами Тайваня.