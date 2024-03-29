В первую сотню войдут крупные мегаполисы

Пока в некоторых странах, например, в России, несмотря на развитую IT-сферу и телекоммуникационную отрасль не могут запустить ни одной сети связи пятого поколения (5G), в Китае такой связью пользуются уже более 800 миллионов человек. Более того, как сообщает популярный ресурс GSMArena, оператор China Mobile уже запустил первую в стране коммерческую сеть 5.5G (5G-Advanced). Известно, что первыми поддерживающими ее смартфонами станут модели линейки Oppo Find X7 – гендиректор компании Oppo Пит Лау выложил фотографию, на которой в строке состояния Find X7 Ultra виден соответствующий значок.

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Ожидается, что в 2024 году появится 15-30 моделей мобильных устройств, поддерживающих новейший стандарт. При этом China Mobile намеревается к концу года обеспечить поддержку сетей 5.5G в 300 городах Китая – в первую очередь речь идет о крупных мегаполисах. Такие сети обеспечат увеличение скорости до 3 раз по сравнению с предыдущими стандартами — до 10 Гбит/с при загрузке и до 1 Гбит/с при отдаче. Также стандарт предусматривает поддержку спутникового интернета без наземных станций.