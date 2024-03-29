Подобный радиатор позволит обойтись без системы активного охлаждения

Компания MSI анонсировала флагманский PCI-Express 5.0 твердотельный накопитель под названием Spatium M580 Frozr. Новинка отличается от большинства конкурентов, задействующих пятую версию интерфейса PCI-Express отсутствием вентилятора и наличием массивного радиатора большой площади с тремя тепловыми трубками, который позволит обойтись без прямого точечного обдува. В теории, из-за этого накопитель может оказаться несовместимым с некоторыми другими комплектующими, например, видеокартами, частично закрывающими разъем M.2, или материнскими платами.

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SSD основан на микросхеме Phison E26 PCIe 5.0 с DRAM-буфером и задействует 232-слойную 3D TLC память производства Micron. Производитель сообщает о последовательных скоростях чтения и записи до 14.5 ГБ/с и 12,7 ГБ/с соответственно. Накопитель будет предлагаться в 3 вариантах емкости: 1, 2 или 4 терабайта. Также MSI обеспечит для него пятилетнюю гарантию. Дополнительно компания объявила о сотрудничестве с с производителем ПО Actiphy – оно позволит выводить подробную информацию об SSD в фирменном софте MSI Center.