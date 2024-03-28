Один из игроков вылетел прямо посреди раунда

Неприятный инцидент произошел на турнире PGL CS2 Major Copenhagen, также известном как первый чемпионат мира по Counter-Strike 2. Команда Virtus.pro лишилась возможности выхода в плей-офф, а следовательно, и шанса на победу в турнире с призовым фондом в 1.25 миллиона долларов из-за сбоя драйвера NVIDIA. Примечательно, что организатор предоставил игрокам весьма мощные ПК с процессорами AMD Ryzen 7 7800X3D и графическими ускорителями NVIDIA GeForce RTX 4080. Все компьютеры обладали одинаковыми техническими характеристиками.

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Virtus.Pro играли против G2 Esports, и у игрока под никнеймом Jame возникла проблема с драйвером видеокарты, из-за чего он вылетел, а соперники, воспользовавшись численным преимуществом, забрали раунд. Переигровку назначать не стали, и в дальнейшем Virtus.Pro проиграли тай-брейк, вылетев из турнира на 9-11 месте и получив утешительный приз в размере 20 тысяч долларов. Позднее организаторы турнира выпустили заявление, в котором подчеркнули, что вылет произошел из-за сбоя драйвера GPU, и инцидент будет тщательно расследован. При этом некоторые комментаторы в соцсетях и на профильных форумах предположили, что сбой драйвера мог быть вызван использованием некачественного, недостаточно мощного или бракованного блока питания. Впрочем, это лишь одна из теорий. Что же касается самого Jame — он расстроился из-за произошедшего, но назвал инцидент «частью игры», заявив, что команда попробует показать себя с лучшей стороны на других турнирах.