Также разрабатываются БПЛА, способные поднимать пожарные шланги и разбивать окна для спасения людей

Как сообщает ТАСС, российская компания «Инфинтех» планирует выпустить в 2024 году порядка 500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), предназначенных для борьбы с пожарами. Дроны, получившие название «Дым», будут нести на борту заряды специальных порошков или других огнетушаших веществ и сбрасывать их над источником возгорания. Также они способны транспортировать и запускать автоматические огнетушители. Другой тип дронов, «Туман», спроектирован для наблюдения за пожарами и местами их потенциального возникновения как в городе, так и за его пределами, например, над лесными массивами.

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Первые крупные испытания новых беспилотников пройдут в мае — для них специально воссоздадут ситуацию с возникновением пожара на аэродроме, дроны же будут принимать участие в его тушении. Также сообщается, что «Инфинтех» разрабатывает и другие типы противопожарных беспилотников – например, способных быстро поднимать и закреплять пожарные шланги, а также разбивать окна для эвакуации людей. Беспилотники могут прибыть на место пожара быстрее, чем автомобили, а значит – предотвратить распространение огня и снизить ущерб, а возможно, сохранить жизни и здоровье граждан.