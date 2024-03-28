Вероятно, он вскоре будет принят также во втором и третьем чтениях, а потом подписан президентом

Как сообщает «Российская газета», Госдумой РФ в первом чтении был принят законопроект, позволяющий размещать рекламные сообщения на ракетах и другой космической технике. Если закон будет принят во втором и третьем чтениях, а также подписан президентом, госкорпорация «Роскосмос» сможет заключать договоры на размещение рекламы, при этом условия подобных договоров будет во многом определять правительство.

реклама

Прибыль, полученная от размещения рекламных сообщений, будет поступать в российский бюджет. Свою заинтересованность в приобретении подобной рекламы уже выразили несколько банков и страховых компаний. Также финансово-кредитные учреждения заинтересованы в том, чтобы принимать участие в выборе наименований для космических кораблей по аналогии с футбольными аренами. По предварительным оценкам, прибыль от размещения рекламы в случае принятия соответствующего закона составит более 200 миллионов рублей в год. Эксперты полагают, что вероятность его принятия достаточно высока, при этом к самим рекламным сообщениям будут установлены определенные требования.