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Посещаемость российских ТЦ и ресторанов резко снизилась после событий в Крокус Сити
Граждане опасаются посещать места массового скопления людей

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Как сообщает издание «Коммерсант», в субботу и воскресенье после теракта в Crocus City Hall, унесшего жизни большого количества людей, трафик в столичных торговых центрах оказался ниже обычного на 25-50%, в России же в целом – на 15-20%. Как считают эксперты, многие граждане были шокированы жестокостью произошедшего теракта и опасаются посещать места массового скопления людей – в том числе, боясь повторных терактов. Также многие россияне отказались от визитов в торговые и торгово-развлекательные центры в знак сочувствия и солидарности к пострадавшим и семьям погибших. 

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Сообщают о существенном снижении числа посетителей и рестораны. По мнению опрошенных журналистами аналитиков, прежние показатели восстановятся не раньше, чем через месяц-полтора, при этом некоторые люди будут по возможности избегать посещения общественных мест гораздо дольше. В России давно не было столь крупных терактов, и хотя многие торговые центры после событий 22 марта усиливают охрану и вкладывают дополнительные средства в обеспечение безопасности, на реализацию соответствующих мероприятий потребуется несколько недель. При этом небольшие объекты вряд ли могут обеспечить присутствие вооруженной охраны.

#россия #экономика #теракт #торговые центры #crocus city hall
Источник: kommersant.ru
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