А предприимчивые криптоинвесторы успели заработать или потерять средства

Как сообщает CNBC, после падения до 60800 долларов за единицу, курс главной мировой криптовалюты, биткоина, вернулся к 70000 долларам. Рекордной отметки в 73797 долларов он пока не достиг, но, как считают многие эксперты, вполне может достичь в ближайшие недели или месяцы. Руководитель направления исследований компании Galaxy Digital Алекс Торн подчеркнул, что просадки стоимости, подобные произошедшей с биткоином, характерны для краткосрочных коррекций. Стоит отметить, что за первый квартал 2024 года стоимость биткоина увеличилась на 64% — почти на две трети.

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Рост курса самой известной на планете криптовалюты объясняют как значительным интересом инвесторов к Bitcoin ETF, так и приближающимся халвингом – уменьшением вознаграждения за каждый новый найденный блок. Также экономисты считают, что повышение интереса рынка к криптовалютам связано и с заявлениями ФРС США — возможно, ключевая ставка будет снижена, а финансово-кредитная политика – смягчена. Это увеличивает ликвидность и востребованность рискованных активов, к которым относятся и криптовалюты.