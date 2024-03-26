Верховный суд приостановил действие своего постановления

Как сообщает Reuters, Верховный суд Испании приостановил действие постановления собственного судьи Сантьяго Педраса о блокировке в стране мессенджера Telegram, запросив у правоохранителей и экспертов информацию о том, как подобное решение скажется на пользователях приложения. Соответствующее постановление было принято в прошлую пятницу в связи с иском ряда медиакомпаний, чей контент распространялся в Telegram, невзирая на нарушения авторских прав.

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По данным журналистов, суд изначально запросил у основанной Павлом Дуровым компании информацию о лицах, незаконно распространяющих контент в Telegram, но ответа так и не получил. Решение же о блокировке мессенджера вызвало широкий общественный резонанс, что, вероятно, и послужило причиной для его приостановки. Испанская ассоциация потребителей (FACUA) одобрила приостановку решения – ее представитель также выразил надежду, что отчеты от полиции и профильных экспертов приведут к полной отмене постановления о блокировке. Здесь стоит напомнить, что ранее Telegram пытались блокировать в России, команда мессенджера же противодействала этим попыткам при помощи различных технических решений. В 2020 году приложение было разблокировано на территории РФ.