У ноутбука нет активной системы охлаждения, только пассивная

Ноутбук MacBook Air, базирующийся на новом процессоре Apple M3 получил критические отзывы от многих обозревателей и блогеров — из-за отсутствия активной системы охлаждения при серьезных нагрузках лэптоп быстро начинает перегреваться. Температура CPU при этом может доходить до 107-114 градусов по шкале Цельсия, после чего начинается троттлинг – снижение рабочих частот с уменьшением производительности для предотвращения дальнейшего нагрева и для снижения температуры до приемлемого уровня.

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Как выяснил блогер Max Tech, производительность MacBook Air может снижаться на 40-50%, если закрыть крышку устройства. Причина все та же — перегрев и троттлинг. Примечательно, что функция поддержки двух внешних мониторов работает только когда крышка ноутбука закрыта, поэтому такой сценарий использования является практическим, а не исключительно теоретическим. Но, как выяснилось, закрытая крышка мешает отводу тепла — возможностей пассивной системы охлаждения явно недостаточно для того, чтобы мобильный ПК функционировал без перегрева. Max Tech рекомендует использовать охлаждающую подставку с вентилятором и дополнительно обдувать MacBook Air сверху, если он используется с закрытой крышкой.