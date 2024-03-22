Запрет на антимонопольные проверки в сфере IT был введен в марте 2022 года

Как сообщает ресурс Cnews, в России раньше запланированного срока отменили мораторий на проверки крупных IT-компаний, включая маркетплейсы Ozon и Wildberries. Запрет на проверки был введен в марте 2022 года и должен был действовать до марта 2025 года, но в правительстве решили прекратить его действие раньше срока с целью противостоять монополизации рынка, а также защитить интересы потребителей и малого бизнеса.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе РФ (ФАС) заявили, что Ozon и Wildberries суммарно занимают более 80% отечественного рынка маркетплейсов. По мнению экономистов, подобная ситуация является близкой к монопольной и не идет на пользу экономике. Подчеркивают эксперты и большое количество жалоб на работу маркетплейсов, причем как со стороны их партнеров-продавцов, так и со стороны покупателей. Проверки – это дополнительный инструмент контроля, который позволит антимонопольщикам, а также другим регулирующим и правоохранительным органам не допускать злоупотреблений со стороны маркетплейсов и прочих крупных компаний. Также проверки могут инициироваться после обращений депутатов, общественных организаций или граждан.