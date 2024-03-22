В компании заявили, что это был лишь прототип

Как сообщает ресурс TFTCentral, компания MSI не станет выпускать геймерский QuadHD монитор MPG 272QPX, продемонстрированный в рамках мероприятия CES 2024 в начале года. Эта модель заинтересовала многих любителей видеоигр, поскольку, помимо разрешения 1440p, предлагает сверхвысокую частоту обновления экрана (до 500 Гц) и оснащена Mini-LED подсветкой. Также известно, что решение базируется на Rapid-IPS матрице.

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К сожалению, в разговоре с журналистом TFTCentral представитель компании MSI заявил, что упомянутый монитор является прототипом, созданным исключительно для демонстрации на выставке, и его массовое производство не планируется. По информации команды ресурса, в компании не уверены, стоит ли уделять время созданию мониторов с подсветкой Mini-LED. Также на решение не выпускать подобный продукт мог повлиять недостаточно высокий процент выхода годных матриц, а следовательно – высокая себестоимость беспроблемного рабочего экземпляра. Тем не менее, нет сомнений, что в ближайшие годы на рынке все же появятся новые 500-герцевые мониторы, поскольку на них существует спрос со стороны продвинутых геймеров и профессиональных киберспортсменов.