Возможно, дело в весенней распродаже

Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, игровой сервис Steam от компании Valve обновил рекорд одновременного онлайна третий раз за месяц. Так, 2 марта онлайн находились 34,3 миллиона пользователей, а 10 марта — 35.4 миллиона. Вчера же, 17 марта, была достигнута новая историческая отметка — 36.4 миллиона Steam-геймеров. Некоторые эксперты и блогеры связывают это с проходящей на площадке весенней распродажей со скидками на множество игр, другие же – с проходящим во второй половине марта чемпионатом мира по Counter-Strike 2.

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Вероятность того, что рекорд в скором времени будет в очередной раз обновлен, достаточно высока. И даже если покорение нового рубежа онлайна будет на время отложено, нет никаких сомнений, что в итоге он все-таки будет взят — гейминг давно уже превратился из нишевого хобби в массовое увлечение, а киберспортивные дисциплины признаются полноценными видами спорта во множестве стран. Steam же, несмотря на развитие конкурирующих площадок, таких, как Epic Games, остается весьма важным сервисом для геймеров – многие любители видеоигр предпочитают использовать именно его, хотя обращают внимание на распродажи и на других площадках.