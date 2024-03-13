Компания стремится диверсифицировать производство

Как сообщает ресурс 9to5Mac, корпорация Apple начала производить iPhone 15 в Бразилии на предприятии Foxconn, размещенном в городе Сан-Паулу. Компания из Купертино давно стремится диверсифицировать свое производство, но большая часть iPhone по-прежнему собирается в Китае. Что же касается Бразилии – официально Apple не подтверждала, что в этой стране производят ее смартфоны, но косвенные подтверждения, помимо слов инсайдеров, имеются. Речь идет об идентификаторах BR/A, отображаемых в интернет-магазине «яблочных».

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Примечательно, что в Бразилии пока выпускаются лишь базовые iPhone 15, а более дорогостоящие iPhone 15 Plus и 15 Pro импортируются из Поднебесной. Как предполагают эксперты, это связано с популярностью модели начального уровня в стране — местные власти недавно увеличили налог на импортную технику. Старт производства позволил снизить стоимость смартфона для конечного потребителя на 300-350 долларов США, что для многих бразильцев — ощутимая сумма. Помимо Бразилии, Apple увеличивает объемы производства своей продукции в Индии и Вьетнаме, чтобы меньше зависеть от китайских партнеров.