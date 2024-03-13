Пока непонятно, краткосрочное это явление, или приближается новая волна криптовалютной лихорадки

Вчера, 12 марта 2024 года стоимость самой известной, и, пожалуй, главной мировой криптовалюты, Bitcoin, в очередной раз преодолела исторический рекорд, превысив 73 тысячи долларов за единицу. И хотя после этого «цифровое золото» подешевело до 71.8 тысячи долларов, сегодня, 13 марта, оно снова торгуется примерно за 73 тысячи. Аналитики и эксперты говорят о том, что Bitcoin наконец-то закрепился выше 70 тысяч, хотя большинство из них склоняются к тому, что говорить о новой волне криптовалютной лихорадки пока рано, поскольку экономическая ситуация в мире не располагает к вложениям в рискованные активы.

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Впрочем, дорожает не только Bitcoin — растут и многие другие криптовалюты, например, Ethereum. Его стоимость также закрепилась выше психологической отметки, хотя и не столь впечатляющей, как у Биткоина — 4000 долларов. Еще одна криптовалюта, заметно нарастившая за последние несколько дней свою стоимость – это Binance Coin, токен от крупнейшей в мире криптобиржи. При этом мнения по поводу ближайшего будущего криптовалютного рынка сильно расходятся — эта отрасль в принципе предполагает высокую волатильность, поэтому курсы популярных коинов могут двинуться как в одну, так и в другую сторону.