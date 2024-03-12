Подавляющее большинство водителей относятся к такой схеме монетизации резко негативно

Как сообщает ресурс Motor1, немецкая автомобилестроительная компания Audi, находящаяся в составе концерна Volkswagen Group, представила модель Audi A3 образца 2025 года. Внешне машина изменилась не сильно, зато изменился подход производителя к предоставлению ряда функций. Так, за климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и даже за поддержку Apple CarPlay и Android Auto теперь придется вносить ежемесячную плату, если компания не пересмотрит свое решение.

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Audi – не первая фирма, тестирующая подобную модель монетизации. Ранее по этому пути попыталась пойти BMW, но резко негативная реакция со стороны водителей, включая фанатов бренда, заставила компанию отказаться от своих намерений. Как считают многие автоэксперты, откажется от намеченного плана и Audi — подавляющее большинство покупателей не готовы, купив дорогостоящий автомобиль, мириться не только с необходимостью его заправлять и ремонтировать, но еще и оплачивать подписку на какие-то функции. В Audi заявляют, что подписку можно будет приобрести и навсегда, но сколько это будет стоить – неизвестно.